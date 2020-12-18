شكرا لقرائتكم خبر عن «المأذونين» تحتفل بدخول «أول الأعضاء» إلى «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل المئات من المأذونين الشرعيين، وسط طقس شتوى، بفوز محمد إسماعيل الشريف بمقعد دائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية فى مجلس النواب، باعتباره أول مأذون شرعى يدخل البرلمان ليمثل قطاعًا عريضًا يصل عدده إلى 4800 مأذون.

ودعا للاحتفال عبدالقادر خالد، رئيس جمعية المأذونين، وذلك فى منزله بقرية ميت محمود، التابعة لمركز المنصورة، حيث أقام سرادقًا كبيرًا لاستيعاب الوافدين من مختلف المحافظات، لكن الأمطار الشديدة التى تعرضت لها المحافظة حالت دون إتمام الاحتفال بالسرادق، لذا تم تقسم الحضور إلى مجموعتين فى جراج منزله، وحرص النائب المأذون على الجلوس مع المجموعتين والاستماع لمشكلات المأذونين الذين يأملون فى أن يساعد على حلها من خلال موقعه.

وقال عبدالقادر خالد، رئيس جمعية المأذونين، إن دخول أحد الزملاء إلى مجلس النواب يعنى أنه سيكون للمأذونين ممثل يحمل همومهم إلى البرلمان لأن وزارة العدل ترفض مطالبهم، مؤكدًا أن جميع المأذونين سيكونون خلف زميلهم النائب. وأوضح خالد مطالب المأذونين بقوله إن هذه الفئة تفتقد التأمين والمعاش، ولذا يسعون لتأسيس نقابة مهنية.