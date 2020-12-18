شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالقوي يتابع أعمال التخلص من مخلفات الأمطار بمصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، الخميس، لليوم الثاني على التوالي، رفع تراكمات المياه، والمرور لمتابعة محولات الكهرباء وحالة أعمدة الكهرباء وسرعة التعامل الفوري وإبلاغ غرفة العمليات.

وأكد «عبدالقومي» في بيان، أهمية التواجد الدائم بالشارع على مدار اليوم وخلال الفترة المسائية، وتواجد جميع النواب ورئيس المدينة وسكرتير عام المدينة ورؤساء الاقسام وفرق العمل بأعمال كسح المياه من جميع المناطق المختلفة والقضاء على جميع مخلفات المياه المتراكمة نتيجة سقوط الامطار والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بإستمرار انعقاد غرفة عمليات الأزمات والكوارث بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة مع رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، والاستعداد التام لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفورى معها وحلها في أسرع وقت مع التواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسيه بجميع المستجدات أولا باول.