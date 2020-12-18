شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المقاولون العرب» يتفقد أعمال ترميم مركز لريادة الأعمال بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أعمال تحويل مبنى تابع لجامعة القاهرة في منطقة بين السرايات إلى مركز لتنمية الابداع وريادة الأعمال حيث يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتحويل المباني ذات القيمة الثقافية المملوكة لبعض أجهزة الدولة إلى مراكز لتنمية الإبداع وريادة الأعمال لدى الشباب؛ التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال جولته التي رافقه فيها رؤساء القطاعات ومديرو الفروع والإدارات المشاركة تابع رئيس مجلس الإدارة الموقف الحالي لتنفيذ أعمال الترميم بما يضمن الحفاظ على الطابع الآثري للمبنى.

ومن الجدير بالذكر أن أعمال التطوير تتبنى الحفاظ على الطراز المعماري للمبنيين الآثريين والحفاظ على هويتهم وقيمتهم الحضارية وأن يتم العمل لإعادة توظيف المبنيين وتحويلهم إلى مراكز للإبداع وريادة الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد للانتهاء من التجهيزات.

وتشمل أعمال التطوير مجموعة من الإجراءات الانشائية الفنية والتكنولوجية اللازمة إلى جانب كافة النواحي المعمارية بما يحافظ على القيمة الآثرية للمبنى.