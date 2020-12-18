شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر طبي: عزل قها لم تسجل أي حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مصدر طبي بمستشفى الحجر الصحي بقها أن المستشفى لم تسجل على مدار اليومين الماضيين أي حالات وفاة، مشيرًا إلى المستشفى استقبل الخميس، 6 حالات مصابة بفيروس كورونا، وتم حجزهم بالمستشفى لتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وأكد المصدر أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقته لخدمة المرضي ورعايتهم حتي تمام الشفاء، مشيرًا إلى أن المستشفى يستقبل الحالات التي بحاجة إلى عزل صحي نظرا لوجود أعراض قوية عليها وتستوجب الحجز فقط بالتنسيق مع وحدة الطوارئ بمديرية الصحة بالقليوبية ووزارة الصحة، وأن بالمستشفى 68 حالة محجوزين.
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