شكرا لقرائتكم خبر عن التشغيل التجريبى لكوبرى قلما على طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النقل التشغيل التجريبى لكوبري قلما العلوي أعلى طريق القاهرة – الاسكندرية الزراعي بعد انتهاء تنفيذه بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 215 مليون جنيه، لافتة إلى أن الكوبرى يمتد بطول 1.05 كم متر وعرضه 24 مترا، ويتكون من 3 حارات لكل اتجاه.

وأضافت وزارة النقل في بيان لها مساء الخميس أنه تم تنفيذ مشروع الكوبري على مرحلتين، حيث تولت تنفيذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل، وأنه سيتم افتتاحه رسميا قريبا، حيث بدأت حاليا فترة التشغيل التجريبى له أمام حركة المرور.

وأكدت وزارة النقل أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لإنشاء عدد 6 كبارى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وهي كباري (قلما) ـ(الشرقاوية) - (طوخ طنبشا /صفط الحرية ) - (دسنوس /أم دينار) -( جنبواي) - (كفر الدوار) بإجمالي تكلفة 932 مليون جنيه.

وأوضحت وزارة النقل أن هذه الكبارى ستساهم هذه الكباري في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية و منع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري.



كوبرى قلما كوبرى قلما



التشغيل التجريبي لكوبرى قلما التشغيل التجريبي لكوبرى قلما



التشغيل التجريبي للكوبرى الجديد



كوبرى قلما كوبرى قلما



كوبرى قلما كوبرى قلما



تشغيل كوبرى قلما تجريبيا تشغيل كوبرى قلما تجريبيا



كوبرى قلما



كوبر قلما بعد تشغيله تجريبيا كوبر قلما بعد تشغيله تجريبيا