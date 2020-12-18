شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الإفتاء يوضح حكم ترك صلاة الجمعة خوفا من الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشريعة الإسلامية تحافظ على الإنسان، مؤكدا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة "مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن من تحققت إصابته بفيروس كورونا، أو من يتم أمره بالعزل الصحي، فحرام عليه النزول لصلاة الجمعة، أو الاختلاط مع أى تجمع.

وأوضح أمين الفتوى، أن الشخص السليم الذي يخشى من الإصابة بـ كورونا فـ مرخص له ترك صلاة الجمعة في المسجد وصلاتها ظهرا فى المنزل.

وأكد خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.

ومن جانب أخر، ​أعلنت الإدارة الدينية لمسلمى روسيا الاتحادية، عن توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع "الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم – دار الإفتاء المصرية"، الإثنين القادم، عبر الإنترنت وبحضور سفير مصر بموسكو.