شكرا لقرائتكم خبر عن حمله موسعه للنظافة بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الخميس، سير العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة، حيث تم القيام بحملة نظافة لرفع كفاءة المنظومة ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة وباقى مياه الأمطار المتراكمة ببعض الشوارع والحفاظ على المستوى النظافة.

وذلك في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة من خلال ورديات العمل الثلاثة، وذلك تحت إشراف أحمد عيسى، نائب رئيس مدينة دسوق، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة، أحمد سلطان، بحضور رؤساء الأحياء رئيس شمال، أشرف داوود، رئيس حي جنوب، وليد فاروق، ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة والمتابعة الميدانية وفريق العمل المعاون لهم من الملاحظين والعمال والسائقين.