شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز بحوث الصحراء: اكتشاف 4000 بئر روماني في الساحل الشمالي الغربي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن معدل سقوط المطر وصل إلى 152 ملي هذا العام على الساحل الشمالي الغربي ويعد وعاء إدخاري للصيف.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أنه تم النجاح في عمل خزانات لاستيعاب الأمطار وتخزينها كما تم وضع خطة لاكتشاف الآبار الرومانية لاكتشاف الوضع على الطبيعة .

وتابع أنه تم العمل على تطهير الآبار الرومانية وحفرها وتم الوصول لرقم 4 آلاف بئر حتى الآن ويكفي 30% من احتياجات المحافظة وهناك مشروع قومي لحصاد الأمطار بتوجيه من القيادة السياسية.