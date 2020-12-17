شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 17 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية في قنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديريتي الطب البيطري والتموين، قامتا بحملة تفتيشية على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمراكز قنا ونجع حمادي ونقادة وابوتشت، أسفرت عن تحرير 17 محضرًا لمخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي وزن 154 كجم، بالإضافة إلى ضبط 23 كجم لحوم مصنعة بمركز ابوتشت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأوضح «الداودي» في بيان، الخميس، أنه جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا أنه لن يُسمح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائى، ووجّه محافظ قنا باستمرار عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.
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