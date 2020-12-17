شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تختتم فاعليات ورشة عمل لقضاة المحاكم الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت اليوم أكاديمية مصر للطيران للتدريب فاعليات ورشة عمل تنظمها الأكاديمية لعدد 40 من السادة القضاة والمستشارين للتعريف بلوجستيات النقل الجوي والدورة المستندية والإشكاليات العملية الناشئة عن نقل البضائع والركاب بحضور نخبة من السادة المستشارين والقضاة بالمحاكم الاقتصادية.

وقد أعرب الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن سعادته بتشريف كوكبة من مستشاري وقضاة مصر الأجلاء في فاعليات أفتتاح ورشة العمل والتي أقيمت في الفترة من ١٤ وحتى ١٧ ديسمبر، وأكد زكريا على اعتزازه بثقة وزارة العدل في إمكانيات وكفاءة أكاديمية مصرللطيران للتدريب والعاملين.

ومن جانبه تمني الطيار عبدالهادي الشقنقيري رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب للسادة الحضور أن تكون هذه الورشة التدريبية إضافة لرصيد السادة مستشاري وقضاة المحاكم الاقتصادية من العلوم والخبرات الموجودة لديهم وأن تساعدهم في مجال عملهم موضحا أن ورش العمل تقام على مدار يومين بحضور نخبة من السادة مستشاري وقضاة مصر.

واختتمت ورشة العمل بحضور الطيار وليد سليمان نائب رئيس اكاديمية مصر للطيران للتدريب حيث تم التقاط الصور التذكارية وتوزيع شهادات اتمام ورشة العمل على السادة المستشارين والقضاة، كما تم عمل جولة تفقدية للفصول الدراسية المتطورة وقاعات المحاضرات وكذا احدث أجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الطيارين من طراز A320Neo فضلًا عن أجهزة تدريب الخدمة وأجهزة تدريب الطوارئ.