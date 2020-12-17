شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاف الدقهلية: وفاة الشهيد الرابع متأثرا بفيروس كورونا بعزل أجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللجنة النقابية للعاملين بإسعاف الدقهلية، اليوم، وفاة الشهيد الرابع من مسعفى الدقهلية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

حيث نعت اللجنة النقابية المسعف طاهر محمد طاهر يوسف، من قوة اسعاف أجا وذلك متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد وعزله بعزل مساشفى اجا لمدة اسبوع

وذكرت اللجنة النقابية في نعيها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك» :«مازال فيروس كورونا يواصل حصد الأرواح، إسعاف الدقهلية يفقد شهيد جديد من شهداء الفيروس الملعون، ببالغ الحزن والأسي ننعى الزميل طاهر محمد طاهر، مسعف بوحدة إسعاف أجا والجنازة بعد صلاة الجمعة من قرية البساتين بأجا».

وأكد مصدر طبي، أن المسعف اصيب بفيروس كورونا اثناء عمله ودخل عزل مستشفي أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم بعد الاشتباه في إصابته بالفيروس وتدهورت حالته الصحية داخل العزل حتى توفي مساء اليوم«

يذكر أن إسعاف الدقهلية فقد 3 ضحايا خلال مقاومة فيروس كورونا وهم: أحمد مجدى السائق بإسعاف ميت غمر، ووليد عبدالباسط، 35 سنة، السائق من العاملين بإسعاف ميت غمر، والسائق مصطفي إبراهيم رجب درويش، 52 سنة، بقرية «أوليلة» مركز ميت غمر، والمسعف حازم محمد العيسوي، بإسعاف ميت سلسيل من قرية «الاتحاد» مركز ميت سلسيل.