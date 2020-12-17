شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى وزيري : مقبرة " واح تى " من أروع المقابر التى اكتشفناها مؤخرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، "اكتشفنا في سقارة مقبرة واح تي، وهي المقبرة الأروع التي نكتشفها منذ عشرات السنين، وهي مقبرة دولة قديمة، "واح تي " كان كاهن وهو أحد ملوك الأسرة الخامسة، له مناصب دنيوية وجنائزية".

وأضاف وزيرى ، خلال استضافته في حلقة خاصة من برنامج "يحدث في مصر" داخل منطقة سقارة، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة MBC، "مقبرة " واح تي " التي اكتشفناها بها نقوش تتحدث عن حياة "واح تي" صاحب المقبرة وعن حياته اليومية، بالإضافة لشكل أسرته، ومن الغريب أننا وجدنا أن النقوش تم تغييرها، واستنتجنا أنه من الممكن أن هذه المقبرة كانت مقبرة عائلية، ولكن قام "واح تي" بشطب اسم شقيقه من النقوش، ووضع اسمه وحده ليصبح صاحب المقبرة".

وأضاف وزيرى ، "يوجد نقوش لـ "واح تي" وهو يقوم بصيد الطيور والأسماك، بالإضافة لنقوش تمثل الأثاث، والزراعة، وصناعة الفخار، بالإضافة لحب العائلة وحضن الشقيق لشقيقه، وهذه النقوش تعتبر من أروع النقوش لأنها تمثل الحياة اليومية".

يذكر أنه تم استخراج 59 تابوتا فى 3 أكتوبر 2020 ، بواسطة البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، كما أزاح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والاثار ، فى 14 أكتوبر الماضى، الستار عن الكشف الأثرى الجديد فى منطقة آثار سقارة، الذى عثر عليه بواسطة البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وهو عبارة عن آبارعميقة للدفن بها عدد ضخم من التوابيت الأدمية مغلقة منذ أكثر من 2500 عاما، تصل عددها إلى أكثر من 100 تابوت، 40 تمثالا للمعبودات للعصر البطلمى والمتأخر.

يشار إلى أنه تم العثور أيضًا على عدد من التماثيل مختلفة الأحجام، منها عدد كبير مذهب، عبارة عن لقى وتماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة بحالة جيدة للغاية، كما أن التوابيت التى تم العثور عليها ملونة داخل آبار جديدة مدفون بها العدد الضخم الذى بلغ الـ100 تابوت، بخلاف الـ59 تابوتا الذى تم اكتشافهم من قبل، بنفس المكان، وأنها لم تفتح على الإطلاق ومغلق منذ 2500 عام.