شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: مبادرة «اتكلم عربى» تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، اليوم الخميس، بمبادرة «أتكلم عربي»، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وتابع خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة أتكلم عربي حظيت مؤخرا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون من أحد المبادرات القومية الهادفة إلى ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس كلف وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية)، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين فى مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.