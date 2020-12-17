شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئي لعقار قديم وسط الاسكندرية.. وقرار عاجل للنيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة العطارين بوسط الإسكندرية، اليوم الخميس، سقوط أجزاء من عقار قديم دون حدوث إصابات.

وقرر النيابة العامة بالتحفظ على ملف العقار لفحصه، وسرعة طلب تحريات المباحث، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من عقار رقم 66 بشارع النبى دانيال بمنطقة محطة الرمل دائرة قسم شرطة العطارين، دون حدوث إصابات.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم الشرطة وقوات من الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط أجزاء من الطوابق العلوية بالعقار وعدم وجود إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة لحماية العقار وعبور المواطنين والمارة بالمنطقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.