شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يكرم المشاركين فى المؤتمر الأول لإعداد قادة المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اليوم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، ١٤٠ إداري من شاغلي مجموعة الوظائف التخصصية بمختلف إدارات الجامعة، وذلك لمشاركتهم في فعاليات المؤتمر الأول لإعداد قادة المستقبل، الذى نظمته الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تحرص علي تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية التي تلعب دوراً هاماً في مجال تنمية وتطوير العنصر البشري، بهدف توسيع مدارك العاملين وتطوير معارفهم ومهاراتهم، لافتا إلى أنها تساهم في توفير فرص الإبداع والتطوير، وضمان التحسين المستمر والمشاركة الإيجابية في جميع الأدوار التي يلعبها الفرد داخل المؤسسة.

وأوضحت أمانى عثمان، مدير إدارة التنظيم والإدارة، أن فعاليات المؤتمر استمرت علي مدار ٣ أيام، وذلك على فترتين يومياً بواقع 4 ساعات تدريبية، حيث تضمنت عدد من ورش العمل ومحاضرات عن كيفية عمل السيرة الذاتية، وإعداد التقارير والمذكرات، وكيفية تنظيم وإدارة الاجتماعات الفعالة، لافتة إلى أن الفاعليات اختتمت بورشة تدريبية عن العمل عن بعد، وكيفية تكوين فريق عمل للإدارة، وكتابة المذكرات والتقارير عن بعد، وعقد إجتماعات أون لاين لمتابعة الأعمال.