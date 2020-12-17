شكرا لقرائتكم خبر عن فن الكولاج والتذوق المصري.. محاضرات في ثقافة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الصفحة الرسمية لفرع ثقافة بنى سويف، عددًا من ورش الفنون التشكيلية، وهي ورش «عمل مقلمة من خامات البيئة ببيت ثقافة الفشن، صناعة عرائس قفازات بمكتبة النادي الرياضي، تعليم الموزيك بمكتبة الحي الثاني، صناعة ظرف بالورق الملون مكتبة منشاة عاصم، عمل حصالة من خامات البيئة ببيت ثقافة ببا، رسم عن أضرار التدخين لبيت ثقافة اهناسيا المدينة للفنانه التشكيلية سيلفيا زكي، عمل عروسة يد بمكتبة ابوصير الملق، رسم بالزلط على الورق بيت ثقافة ابوسليم، وأخرى لتشكيل عصيان الاستيك ورسم بالاستنسل، عمل أشكال هندسية من الورق الملون لمكتبة سمسطا، برواز للأطفال قصر ثقافة شرق النيل».

وقدم الفرع أيضًا ضمن سلسلة محاضرات التذوق البصري «فن الكولاج، معلقة شجرة الكريسماس» للفنانة التشكيلية زهراء سعيد، إلى جانب محاضرة حول «كيفية المحافظة على البيئة» قدمها مسؤول النشاط بمكتبة دلاص تناولت دور المجتمع والفرد في الحفاظ على البيئة، وأخرى عن حقوق الطفل قدمتها أسماء أحمد أسامة معلم تريبة إيجابية، تناولت حقوق الطفل النفسية والمعنوية التي ترجع بأثر إيجابي على خروج جيل صحي وسوي وناجح للمجتمع، كما بثت الصفحة مائدة مستديرة عن «دور الثقافة في حياتنا» لمكتبة الطفل والشباب ابوصير الملق، وحلقة نقاشية حول «أهمية التعليم» لمكتبة ابوصير الملق، إلى جانب ورشة حكي «الشجرة المغردة» لمكتبة سمسطا، بالإضافة إلى اللقاء الأدبي للمواهب بسمسطا ونادي أدب الطفل.