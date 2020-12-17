شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء تنفي وصول لقاح كورونا الي مستشفي العريش العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء وصول لقاح كورونا إلى مستشفى العريش العام.
وأكد الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أن المديرية تنفي ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود لقاح كورونا بمستشفى العريش العام.
وأشار شوكة إلى عدم وصول اللقاح إلى محافظة شمال سيناء حتى الآن، مطالبًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تتردد على صفحات التواصل الاجتماعي، وتوخي الدقة والحذر في التعامل مع أية معلومة، والتأكد من المصادر الرسمية.
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