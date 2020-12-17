شكرا لقرائتكم خبر عن بكري عن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب: «الشعب السوداني متسامح» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي مصطفى بكري إنه لأول مرة منذ 20 عاما تخرج السودان من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب، وهو قرار مهم سيؤدي إلي رفع العقوبات العسكرية والاقتصادية التي تم فرضها على السودان خلال السنوات الماضية.
وأضاف خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن القرار سيؤدي للبدء في إعفائه من الديون الخارجية المتراكمة، وإعادته للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة الكاملة من المنح والمساعدات الدولية.
وأوضح أن القرار سيسهل التحويلات البنكية ويزيل القيود المفروضة على حسابات السودانيين البنكية، إضافة إلي تسهيل حركة السفر ومنح التأشيرات للمواطنين السودانين لمختلف دول العالم.
وختم بكري أن السودان بدأت بالفعل محادثات مع الولايات المتحدة للتعاون العسكري، من بينها صفقات أسلحة ومشاركة ضباط الجيش السوداني في تدريبات مشتركة داخل الولايات المتحدة مشيرا إلى ان الشعب السوداني دائما متسامح ولا ينتمي لأي أنظمة إرهابية.
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