شكرا لقرائتكم خبر عن هادي عياش: لقاحات كورونا غير إجبارية وتستخدم بشكل طارئ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هادي عياش، عضو هيئة التدريس بجامعة نيويورك الطبية، إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت منذ يوم الاثنين في تنفيذ حملة موسعة لتطعيم لقاح فيروس كورونا.

ودعا في اتصال هاتفي عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «أخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، جميع المواطنين لتلقى اللقاح بدون خوف.

وكشف أنه بنهاية أبريل سيتم تطعيم جميع المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن بداية التطعيم في الولايات المتحدة يبدأ بالأطباء والممرضين والموظفين المخالطين للحالات المصابة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور هادي عياش إلى أن المرحلة الثانية من تلقى اللقاح سلسلة من الأطباء العاملين في باقي المستشفى الخاضعة للعزل، ثم نزلاء دور الرعاية ثم تطعيم للمدرسين والطلبة ورجال الأطفاء والشرطة ثم باقي المواطنين.

وكشف أن اللقاح في العالم ليست إجبارية ويتم استخدامها بشكل طارئ وغير معتمدة من الجهات المعتمدة، ولا يمكن منحه بشكل إجباري للمواطنين في أي دولة، مؤكدا أن اللقاح الأمريكي آمن للغاية.

وأوضح الدكتور هادي عياش أن لقاح كورونا تم إنفاق أموال ضخمة حتى يتم ظهوره بشكل سريع في الوقت الذي تستغرق اللقاحات لعشر سنين حتى تخرج للضوء.

وحول استخدام «سينوفارم» اللقاح الصيني في مصر، قال الدكتور هادي عياش الاستاذ بجامعة نيويورك الطبية، موضحا أن تصنيع اللقاح يتم عبر ثلاثة مراحل على الحيوانات ثم مجموعة صغيرة من البشر، ثم مجموعة كبيرة من البشر حيث ينتظر أن تقوم الصين باعلان النتائج حول المرحلة الثالثة، ومن المهم فعاليته والآمان الخاص به.

وكشف أن الإمارات استخدمت اللقاح الصيني على 30 ألف شخص وهم رقم كبير موضحا أن اللقاح الصيني آمن، وينتظر نتائج المرحلة الثالثة من التجربة على اللقاح «سينوفارم» بنسبة فاعالية 86% في الإمارات.

وأكد الدكتور هادي عياش أن اللقاح الصيني واعد ويتميز برخص ثمنه، عكس لقاح «فايزر» الذي يتكلف الكثير خاصة مع خدمات النقل المعقدة للفيروس والذي يستلزم أن يتم احتفاظه في درجة حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر.

واستطرد أن فايزر قامت باختبار اللقاح على نحو 40 ألف شخص وتم إجراء اختبارات كل أسبوع على كل شخص من تعرض للإصابة أم لا.