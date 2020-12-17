شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي: التهديد الإيراني وراء الاعتراف الخليجي بإسرائيل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب والمحلل السياسي علي ناصر الدين، إن مصر هي العمود الفقري للدول العربية فلا يوجد حرب أو سلام في المنطقة بدون مصر.

وأضاف في اتصال هاتفي عبر تطبيق «زووم» من فرنسا مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «أخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك اعترافات كثيرة من جانب الدول العربية بإسرائيل وكل بلد عربي حر في ذلك الشأن عن طريق السير في تحقيق مصالحه.

وأشار على ناصر الدين إلى أنه لم يعد هناك قومية عربية وكل دولة تبحث عن مصالحها، مشيرًا إلى أنه بخصوص اعتراف عدد من دول الخليج بإسرائيل، فهناك تهديد أقوى هو التهديد الإيراني.

وتابع أن التهديد الإسرائيلي بالنسبة لدول الخليج ليس بشكل مباشر عكس التهديد الإيراني الذي يعد بمثابة تهديد يومي على تلك الدول.

وأوضح أنه بالنسبة لاتفاقية المغرب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ثم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بأحقية المغرب في الصحراء الغربية هو اعتراف ليس سوى قيمة مضافة إلى العقيدة المغربية بخصوص الصحراء المغربية، فليس هناك مغربي واحد غير مستعد للدفاع عن حقه في الصحراء الغربية فهذا حق مغربي حتى لو لم تعترف به روسيا أو الجزائر.

وتابع أن جبهة البوليساريو هي معارضة مصطنعة ومتواجده لصالح جهات خارجية للتدخل في الشئون الداخلية المغربية.

واستطرد قال الكاتب والمحلل السياسي على ناصر الدين، أن اعتراف إدارة ترامب بأحقية المغرب في الصحراء الغربية لن يتبدد بعد تولى جو بايدن الرئاسة الأمريكية فالولايات المتحدة هي دولة مؤسسات ولا يحكمها الأهواء الشخصية.