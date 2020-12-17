شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرص سقوط المطر في محافظتك الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص سقوط الأمطار غداً الجمعة وتشير التوقعات إلى فرص الأمطار الآتية: القاهرة الكبرى: لا يوجد . الوجه البحرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ( كفر الشيخ – البحيرة ) . السواحل الشمالية الغربية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح – رشيد- بلطيم ). السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: أمطار خفيفة على بعض مناطق من (دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) . جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق . شمال الصعيد: لا يوجد . جنوب الصعيد: لايوجد . أمطار الجمعة by Karima Hassan on Scribd الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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