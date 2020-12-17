شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل تدريجي لقسم «جراحة القلب والصدر» بمستشفى سوهاج الجامعي قبل افتتاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، ‏عن نجاح قسم «جراحة القلب والصدر» بالمستشفى الجامعي في إجراء عدداً من العمليات الجراحية الخطيرة والدقيقة على مدار اليومين السابقين، وذلك في إطار تشغيل القسم تدريجيا إستعداداً لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن القسم يعد نقله نوعية داخل المنظومة الصحية بالمحافظة.

وقال الدكتور حسان النعماني، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، أنه تم تطوير وتجهيز قسم جراحة القلب والصدر بدعم من أحد البنوك الحكومية، مشيراً إلى أن القسم أنشئ عام ١٩٩٥م، وساهم على مدار أكثر من عقدين في إنقاذ حياه الآلاف من المواطنين، وهو أحد أقدم أقسام جراحه القلب والصدر في صعيد مصر.

وأضاف الدكتور حمدي سعد، مدير المستشفي الجامعى، بأن القسم شهد يومين حافلين من العمل الجاد المتواصل المكلل بالنجاح، حيث تم إجراء 6 عمليات جراحية خطيرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين نجح خلالها أطباء القسم في إنقاذ حياة المرضي، لافتا إلى أن القسم قد أجرى عملية جراحية لاستخراج جسم غريب من القصبه الهوائية لطفل عمره ٤ سنوات، كما تم إنقاذ حياه طفل عمرة ٣ شهور من حالة إختناق تنفسي نتيجة عيب خلقي بالرئة، وهو عبارة عن فص رئوي متوحش استدعي تدخل جراحي عاجل لاستكشاف الصدر واستئصال للفص العلوى من الرئة اليسري، كما نجح أطباء القسم في إنقاذ حياة مريض يبلغ عمره ٣٧ عاماً حضر للمستشفي بحالة سيئة جدا ويعاني من هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة تجمع دموي بغشاء التامور حول القلب، بعد اجراءه لعملية قلب مفتوح منذ ٢٥ يوما بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وأشار الدكتور أيمن عبدالغفار، رئيس القسم، إلى أن العمليات شملت أيضاً إجراء عملية قلب مفتوح لمريض يبلغ من العمر٣٢ عاما ويعاني من روماتيزم وتضخم بالقلب وارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي، حيث تم إجراء استبدال الصمام الميترالي وإصلاح للصمام ثلاثي الشرفات، بالإضافة إلى عملية جراحية لشاب يبلغ من العمر ١٥ عاماً، تم فيها إستخراج مسمار اخترق جدار الصدر ووصل إلى التجويف الصدري، وأيضاً إجراء جراحة عاجله لاستكشاف الصدر واستئصال فص من الرئه لطفله عمرها ٧٠ يوماً تعانى من كيس هوائى عملاق بالرئة اليمنى تسبب في حدوث هبوط شديد في وظائف التنفس، وبفضل العناية الإلهية تم إنقاذ هؤلاء المرضي وحالتهم الصحية جيدة ومستقرة.