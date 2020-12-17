شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قرارات عاجلة من جامعة الإسكندرية لامتحانات نصف العام (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس شؤون التعليم والطلاب في جامعة الاسكندرية، برئاسة الدكتور هشام جابر، اليوم الخميس، 7 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسى الاول، حيث ناقش المجلس بجلسته اليوم استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول، وإصدار عدة إجراءات فيما تبقى من الفصل الدراسي الأول.

وتمثلت القرارات والضوابط الـ7، منح فرصة ثانية للامتحان للطالب المشتبه به أو المصاب بفيروس كورونا المستجد، والسماح بالتحول إلى الدراسة عن بعد Online فيما تبقى من الفصل الدراسي الأول بما يتناسب مع كل كلية، وتوفير المادة العلمية بصورة تسمح باستكمال المحتوى العلمى للمقررات دون إخلال بالمنهج.

وقررت الجامعة رفع الغياب فيما تبقى من الفصل الدراسي الأول بحسب ما تعلنه كل كلية،والغاء امتحانات الشفوى، التي لم تجرى بعد واضافة درجاتها للإمتحان التحريري ،اسوة بما تم بالعام الماضى، والاستعداد للبدء في امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2021 بما يحقق إجراء الامتحانات وفق المعايير الاحترازية المقررة من تباعد اجتماعى واتخاذ ما يلزم من أعمال التطهير والتعقيم.

وشملت القرارات، انتهاء أعمال الامتحانات يوم 4 فبراير المقبل، كآخر موعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك حتى يستثنى للكليات الانتهاء من أعمال الصيانة والتطهير استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثانى، ووضع آلية للتعامل مع الأعذار المرضية أثناء الاختبارات بسبب فيروس كورونا «الاشتباه ـ التأكيد» وما يتبعها من عزل منزلى أو بمستشفيات العزل، وتقبل الاعذار وفقا للوائح والقوانين المنظمة ويعطى الطالب فرصة أخرى لإجراء الاختبار.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور سامح نخلة، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، نتائج 34 زيارة للوقوف على الملاحظات العامة لزيارات الدعم والمتابعة العملية التعليمية، وتقديم الدعم والإقتراحات للكليات.