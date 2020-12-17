شكرا لقرائتكم خبر عن «دعارة ومخدرات وتزوير».. 19 فنانًا خضعوا للحبس قبل فضل شاكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حكم من المحكمة العسكرية الدائمة بلبنان صدر بحق المطرب فضل شاكر لاقتران اسمه بجماعة أحمد الأسير المسلحة في سوريا، بالحبس بمجموع أحكام 22 عامًا، بتهمة تمويل جماعة إرهابية والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية، لكن يبدو أن فضل ليس الأول في عالم الفن الذي طالته أحكام بالحبس، فهناك كثير من النجوم خضعوا للحبس في قضايا متعددة مثل قضايا المخدرات والدعارة والإرهاب.

20- فضل شاكر

قضت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان على المطرب فضل شاكر، أمس، بالسجن 22 سنة مع الأشغال الشاقة، وأصدرت المحكمة حكمين غيابيين ضد فضل شاكر الذي اقترن اسمه سابقا بجماعة أحمد الأسير، حيث قضى الحكم الأول بسجنه مدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمة «التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم».

وقضى الحكم الثاني بالسجن 7 سنوات مع الأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية في حق فضل شاكر، وتغريمه 5 ملايين ليرة لبنانية، بتهمة تمويله «مجموعة الأسير» المسلحة، والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية.

19- رامي صبري

حُكم على الفنان رامي صبري بالسجن لمدة 6 أشهر، بعد تقديمه أوراقًا مزورة تفيد أنه عائل الأسرة الوحيد، وذلك بتقديم شهادة وفاة والده ضمن الأوراق ووالده مازال على قيد الحياة حسب البلاغ المقدم.

بدأت القصة حينما قدم أحد العازفين بفرقته مستندات لأحد أقسام الشرطة تفيد بأنه متهرّب من الخدمة العسكرية، ورغم نفي الجهات العسكرية هذا الأمر، تبيّن في ما بعد أن صبري غيّر شهادة القيد العائلي الخاص به، وعلى أثره استخرج شهادة الإعفاء من الجيش.

18- تامر حسني

حُكم على الفنان تامر حسني بالسجن سنة بعد اتهامه في 2006 بقضية تزوير شهادة أداء الخدمة العسكرية، ولكنه قضى في السجن العسكري 6 أشهر بسبب تخفيف العقوبة بعد قبول الالتماس الذي قدمه للمسؤولين لتخفيض العقوبة الموقعة عليه، وتردد وقتها أنّ من قام بالإبلاغ عنه مطرب منافس خشي من صعود أسهم تامر بين الشباب.

17- هيثم شاكر

حُكم على المطرب هيثم شاكر بالحبس لمدة سنة في نفس قضية المطرب تامر حسني عام 2006 بسبب التزوير والتهرب من أداء الخدمة العسكرية، وادّعى وقتها أنّ وسيطاً عرض عليه الحصول على إعفاء من أداء الخدمة وقدم له الأوراق على أنها صحيحة وسليمة، ولم يعرف بأنها مزورة.

16- أوكا وأورتيجا

خلال شهر مارس 2017 تم تسليم مطربي المهرجانات أوكا وأورتيجا إلى النيابة العسكرية، بعد منعهما من السفر عبر مطار القاهرة، إلى دبي، وذلك لاتهامهما بتزوير قيد عائلي ووثائق ثبوتية للتهرب من التجنيد، ولكنهما حصلا على حكم بالبراءة من تهمة تزوير الشهادة العسكرية، بعد نحو شهر ونصف.

15- سعد لمجرد

اتهم المطرب سعد المجرد في ثلاث قضايا اغتصاب، حيث اُلقي القبض عليه أول مرة للاشتباه في ضرب امرأة واغتصابها في نيويورك عام 2010.

فرّ لمجرد من الولايات المتحدة بكفالة ولم يعد منذ ذلك الحين، كما اتهم بالاعتداء على شابة فرنسية واغتصابها في فندق في باريس، وأُطلق سراحه بكفالة في أبريل 2017 وفي انتظار المحاكمة، وكذلك اتهم نهاية أغسطس 2018 عندما وجهت إليه، تهمة أخرى باغتصاب شابة إثر سهرة في سان تروبيه.

14- دينا الشربيني

قضت محكمة جنايات القاهرة عام 2014 بمعاقبة الفنانة دينا الشربيني بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامها بتعاطي الكوكايين أثناء تواجدها بشقة المتهم خالد سيد طارق، بعد اعتراف المتهم الثاني في القضية بحيازته المضبوطات.

وأقرت المتهمة الأولى دينا الشربيني بأنها توجهت إلى شقة صديقها بالزمالك، وتناولت جرعة الكوكايين قبل وصولها لمنزله، نافية اشتراكها معه في تجارة المخدرات.

13- سعيد صالح

في عام 1981 قدّم «صالح» مسرحية «لعبة اسمها الفلوس» وعلى إثر جملة قالها سعيد صالح خروجًا على النص في المسرحية، فقد اتهم بالسخرية من رؤساء مصر، وعلى إثر ذلك حكمت عليه المحكمة بالحبس 6 أشهر مع التغريم بـ 50 جنيهًا، وبعدها ظهر العداء بين سعيد صالح والرقابة التي اتهمت سعيد بالخروج على النص والآداب والتعرض للقيم الدينية، وفي نفس الجلسة أصدر القاضي محمد بدر في نهاية الجلسة حكمًا بحبس سعيد صالح احتياطي 7 أيام في سجن الحضرة في الإسكندرية 1981، وكانت هذه أول مرة يُحبس فيها فنان احتياطيا على ذمة التحقيق لخروجه على النص.

12- ماجدة الخطيب

قضت الفنانة ماجدة الخطيب 8 أشهر في سجن الاحتياط على ذمة محاكمتها في تهمة قتل شاب عن طريق الخطأ أثناء قيادتها في عام 1982، وحُكم عليها بالسجن سنة مع وقف التنفيذ وغرامة 5000 جنيه مصري.

11- ميرهان حسين

خضعت الفنانة ميريهان حسين للحبس في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كمين المنصورية»، بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على ضابط أثناء تأدية وظيفته، بعدما قامت نيابة جنوب الجيزة الكلية بإحالتها إلى محكمة الهرم، وصدر ضدها حكم بالحبس لمدة عامين ونصف، وتم الاستئناف على الحكم بتخفيف حبسها لمدة أسبوعين فقط، وتم ترحيلها إلى سجن النساء بالقناطر.

10- عايدة رياض

تعرضت الفنانة عايدة رياض للحبس، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية الكومبارس»، وكانت عايدة قد حُكم عليها بالحبس مع 6 من فنانات الكومبارس، وذهبت بالفعل إلى سجن القناطر لمدة 3 أشهر، لكنها خرجت بعد أن أثبت محاميها أنه تم الزج باسمها في القضية للانتقام منها.

9- إجلال زكي

خلال فترة التسعينيات واجهت الفنانة إجلال زكي أزمة حينما جرى القبض عليها بتهمة ممارسة الفجور وتسهيل الدعارة، لتقضي في السجن 7 سنوات كاملة، وبعد خروجها من السجن لم تعلن اعتزالها ولكنها ابتعدت عن الساحة الفنية للأزمات القلبية التي تمر بها.

8- حاتم ذو الفقار

تم القبض على الفنان حاتم ذو الفقار مرتين، الأولى بتهمة تعاطي المخدرات، والثانية كان بحوزته مخدرات، حيث ألقت القوات القبض عليه في شقة صديقه بالعباسية في 15 نوفمبر 1987، وضبطه بكميات من الهيروين للتعاطي وبعض أنواع المخدرات الأخرى، وأُحيل للمحكمة التي قضت بسجنه لمدة عام وتغريمه 500 جنيه وحبس صديقه 5 سنوات بتهمة إدارة مسكنه لوكر لتعاطي المخدرات، وقضى عقوبته وخرج من السجن، ليتم ضبطه مرة ثانية في مايو 1994 بهيروين ومبلغ ضئيل، لكن قضت المحكمة ببراءته من اتجاره بالمخدرات في يوليو 1994، كما تم ضبطه للمرة الثالثة في فبراير 1995، برفقة صديقه تاجر المخدرات الذي تعرف عليه في سجن أبوزعبل، وقضت المحكمة آنذاك ببراءته من تهمة التعاطي.

7- وفاء مكي

تورطت الفنانة وفاء مكي، في قضية تعذيب خادمتهيا الشقيقتين اللتين أحضرتهما الفنانة من إحدى قرى المنوفية لخدمتها، لينتهي بها المطاف في سجن النساء لمدة 10 أعوام.

6- أحمد عزمي

تم الحكم على الفنان أحمد عزمي بالحبس 6 أشهر، وتعود الواقعة إلى تفتيشه في أحد الأكمنة بشرم الشيخ وكان في حالة غير طبيعية، وبتفتيش السيارة، تم ضبط 14 قرصًا مخدرًا بحوزته، وبعرضه على النيابة أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بحبسه 6 أشهر وغرامة 1000 جنيه.

5- سامح عبدالعزيز

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المخرج سامح عبدالعزيز، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، في 2018، لاتهامه بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، وتم الإفراج عنه بعد حصوله على قرار بالعفو.

4- سما المصري

منذ عدة أشهر قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، بحبس سامية أحمد عطية وشهرتها «سما المصرى»، بالحبس لمدة عامين، وتغريمها 200 ألف جنيه في اتهامها بـ«سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد».

3- ميمي شكيب

في عام 1974 ألقى القبض على الفنانة الراحلة ميمي شكيب، وكان معها 8 فنانات في شقتها الكائنة بقصر النيل، ووجهت لميمي شكيب بتهمة إدارة منزلها لأعمال منافية للآداب، وأثارت تلك القضية جدلا كبيرًا، واشتهرت القضية في ذلك الوقت باسم «الرقيق الأبيض»، وبعد فترة من التحقيقات أطلق سراح ميمى شكيب وباقي الفنانات وحصلن على البراءة لعدم ثبوت الأدلة.

2- غادة ابراهيم

في 2016 قضت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة غادة إبراهيم بعد تأييد حكم حبسها 3 سنوات، لتخفيف حبسها إلى عام واحد في اتهامها وآخرين بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وغرامة 300 جنيه.

1- مجدي وهبة

في العام 1983 ألقي القبض على الفنان مجدي وهبة متلبسًا بحيازة مخدرات، وقال وقتها إنه لا يتاجر فيها بل للاستخدام الشخصي، وانتهت القضية ببراءة «وهبة»، بعد حبسه لمدة 70 يومًا على ذمة التحقيق.