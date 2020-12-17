شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول ليبى: غرق مركب هجرة غير شرعية يضم جنسيات مختلفة بينهم مصريون مقيمون بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسن البي مسؤول مكتب الجثامين والبحث عن المفقودين في الهلال الأحمر الليبي في مدينة الزاوية عن غرق مركب هجرة غير شرعية يضم جنسيات عربية وأفريقية مختلفة بينهم أسرتان مصريتان، خلال محاولتهم الهجرة بشكل غير شرعى إلى إيطاليا، موضحا أن الأسرتين المصريتين تقيمان منذ فترة طويلة في مدينة صبراتة الليبية غرب البلاد.

وأكد المسؤول الليبى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الهلال الأحمر تلقى بلاغا باختفاء أسرتين اثنتين تحملان الجنسية المصرية وتقيمان في مدينة صبراتة، موضحا أن الأسرتين حاولتا الهجرة إلى إيطاليا بشكل غير شرعى، وغرقت المركب التي تقلهم، مشيرا إلى أن الأسرتين كان من بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و 8 و 10 سنوات.

وأشار المسؤول الليبى إلى أن الهلال الأحمر فرع الزاوية يقوم بعمليات تمشيط للبحث عن مفقودين آخرين من جنسيات مختلفة، مؤكدا أن جثامين الأطفال الذين عثر عليها متواجدة في مستشفى الزاوية غرب البلاد.

ولفت "حسن البي" إلى أن الهلال الأحمر الليبى يواصل عمليات البحث عن جثامين الضحايا الذين يرجح أنهم 25 شخصا بعد استقلالهم مركب للهجرة إلى إيطاليا.