شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعطى إشارة إطلاق مشروع الجمعية الشرعية لتيسير زواج الفتيات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعطت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إشارة إطلاق مشروع الجمعية الشرعية الرئيسية لتيسير زواج الفتيات بمحافظة الجيزة، والذي يقام تحت شعار "فرحتهم فرحتنا". جاء ذلك بحضور ابراهيم الشهابى، زنائب محافظ الجيزة ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية.

وتتكفل الجمعية الشرعية الرئيسية بتجهيزز 100 فتاة من اليتيمات والأولي للرعاية،حيث تقوم بتجهيز الفتيات من أجهزة كهربائية ومفروشات، وكل ما يتعلق بتجهيز الفتاة.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى تجهيزات زواج الفتيات، ثم أعطت إشارة إطلاق التريلات حاملة تجهيزات الفتاة إلى منازلهم.

وأكدت نيفين القباج أن تدخلات الجمعية الشرعية على مستوى الجمهورية دائما ما تهدف إلى تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة، حيث إن الجمعية لها أكثر من ألف حضانة على مستوى الجمهورية وتعد لألف أخرى، كما أنها تقدم خدمات صحية عديدة، ولها الكثير من المشروعات مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك لها إسهامات في قوافل الخير لافته إلى أنها تشارك اليوم فرحة الفتيات بتجهيزهن للزواج، موجهة الشكر للأسر الكريمة التي قامت بتربية الفتيات، مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ برنامج مودة لتأهيل الفتيات على الزواج، خاصة أن البرنامج يهدف إلى تحقيق التكامل والاستقرار الأسرى وبناء أجيال قادمة تخدم الدولة.

وأوضحت نيفين القباج أن الوزارة تعمل كذلك علي برنامج تنظيم الأسرة، من أجل الحفاظ على الاستقرار الأسرى والتنمية الاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل.