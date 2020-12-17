شكرا لقرائتكم خبر عن "أوقاف الجيزة" تواصل حملة نظافة وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مديرية أوقاف الجيزة اليوم الخميس، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد الدكتور السيد مسعد، مدير مديرية أوقاف الجيزة أن طاعة أولي الأمر في الالتزام بالإجراءات والضوابط الوقائية حماية للمجتمع وللمساجد واجبة ، قائلا:"إننا لن ندّخر جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها ويرفع الله (عز وجل) عن الوباء والبلاء، ويمن علينا بالدواء، اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت واحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء إنك على كل شيء قدير".

وتفتتح وزارة الأوقاف غدا الجمعة 45 مسجدًا فى 12 محافظة ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضى، 596 مسجدًا، ففى محافظة القاهرة يتم افتتاح مسجد تحيا مصر فى "الأسمرات 3" ، وفى جنوب سيناء تتفتح الوزارة مسجد: "وادى مكتب – بقرية وادى فيران – مركز أبو رديس"، وفى الغربية تفتتح مساجد:"أولاد بصالة - فيشا سليم – طنطا، نور الإسلام - العتوة القبلية – قطور، السلام - طنبارة - المحلة الكبرى"، وفى البحر الأحمر تفتتح مديرية الأوقاف مسجدى:" آل الشيخ ، الحسن والحسين" بالغردقة، وفى المنوفية مساجد:"الذهبية – زاوية رازين – مركز منوف، الرضوان – قويسنا – مركز قويسنا، السادات – البتانون – مركز شبين الكوم، الفتح – سروهيت – مركز منوف".

وفى الفيوم تفتتح المديرية مساجد:"عباد الرحمن – عزبة محمود عبد الخالق – طامية، الرحمن – عزبة عبد الرحمن سيد أحمد – قلمشاة – أطسا، عفا الله – العزب – الفيوم، النور – الفوز – الغرق – أطسا، أبو سعده – النصارية – أبشواي"، وفى بنى سويف يتم افتتاح مسجد الرحمة – قرية شريف باشا مركز بنى سويف"، وفى محافظة قنا يتم افتتاح مساجد: "الركاكبة – الشرقى سمهود أبو تشت، الرحمة – النجمة والحمران أبو تشت، الدقانوة – المحارزة – أبو تشت، عبد الرؤوف الشاذلى – الخرائقة – قوص".

وفى الوادى الجديد تفتتح الوزارة مساجد:"نزلة الشبان المصرية – موط، الروضة بالقصر – القصر، 23 يوليو – موط"، وفى الجيزة تفتح مسجدى :"الخلفاء الراشدين – دهشور – البدرشين، والشمس – 6 أكتوبر، وفى أسيوط تفتتح مساجد :"النور - البورة مركز أسيوط، درويش - العدر مركز أسيوط، الرحمة - جبانة منفلوط، الرحمن - نزلة عطية بمركز البدارى، الحرمين - نزالى جانوب القوصية، آل عرنوس - قرية الشناينى صدفا، الرحمة - عرب التتالية القوصية"، وفى دمياط تفتتح مساجد :"وبالوالدين إحسانا - طريق بور سعيد – دمياط، العزة – العنانية، دار السلام – العنانية، رياض الجنة – العنانية، الحسن – العنانية، الصادق الأمين - أولاد حمام، أنس بن مالك – الخلفية، والسيدة زينب - دمياط الجديدة، البدرى - دمياط الجديدة، الأنصار - دمياط الجديدة، المدينة المنورة دمياط الجديدة، الرحمة – الفؤادية".