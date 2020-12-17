شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تختتم فعاليات ورشة عمل التعريف بلوجستيات النقل الجوى للقضاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، اليوم الخميس، فعاليات ورشة عمل تنظمها الأكاديمية لـ 40 من القضاة والمستشارين للتعريف بلوجستيات النقل الجوى، والدورة المستندية والإشكاليات العملية الناشئة عن نقل البضائع والركاب، بحضور نخبة من المستشارين والقضاة بالمحاكم الاقتصادية.

وأعرب الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن سعادته بتشريف كوكبة من مستشاري وقضاة مصر الأجلاء في فعاليات افتتاح ورشة العمل، والتي أقيمت في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، وأكد زكريا على اعتزازه بثقة وزارة العدل في إمكانيات وكفاءة أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

من جانبه، تمنى الطيار عبد الهادى الشقنقيرى رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب، أن هذه الورشة التدريبية إضافة لرصيد لمستشارى وقضاة المحاكم الاقتصادية من العلوم و الخبرات الموجودة لديهم وأن تساعدهم فى مجال عملهم، موضحًا أن ورش العمل تقام على مدار يومين بحضور نخبة من مستشارى وقضاة مصر.

واختتمت ورشة العمل بحضور الطيار وليد سليمان نائب رئيس اكاديمية مصر للطيران للتدريب، حيث تم التقاط الصور التذكارية وتوزيع شهادات إتمام ورشة العمل على المستشارين والقضاة، كما تم عمل جولة تفقدية للفصول الدراسية المتطورة وقاعات المحاضرات، وكذا أحدث أجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الطيارين من طراز A320Neo فضلًا عن أجهزة تدريب الخدمة وأجهزة تدريب الطوارئ.



