شكرا لقرائتكم خبر عن وفد المعهد الدولى العالى للإعلام فى زيارة لليوم السابع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من قسم الصحافة بالمعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق مؤسسة الخليج 365، ضمن برنامج التدريب الميداني، حيث كان فى استقبالهم الكاتب الصحفى محمد ثروت رئيس أكاديمية الخليج 365، وشرح ثروت لوفد الكلية دورة العمل الصحفى والإعلامى والأقسام المختلفة للموقع الإلكترونى والصحيفة الورقية وتليفزيون الخليج 365 والاستديو وجميع الإصدارات والمواقع بالمؤسسة.

كما شرح ثروت دورة الخبر الصحفى من المحرر إلى النشر، وكيفية استحداث مصطلحات ووظائف جديدة فى العمل الإعلامى، مثل "Seo" تحسين محركات البحث، والتى تعد من أهم الوظائف المطلوبة فى سوق العمل حاليًا.

واصطحب محمد ثروت وفد إعلام أكاديمية الشروق فى جولة بصالة التحرير، وشرح لهم شاشة الرصد، وكيفية متابعة بيانات الأكثر مشاهدة على السوشيال ميديا وتحليلها، كما تحدث عن أهمية الأرقام والبيانات التى تقوم هذه الشاشة برصدها على مدار اليوم لكل ما يتعلق بالميديا والسوشيال ميديا.

جدير بالذكر أن وفد المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق ضم الدكتور رامى عطا صديق أستاذ ورئيس قسم الصحافة والإنتاج الإخبارى بالمعهد، وعدد من الطلاب من مختلف المراحل الدراسية.