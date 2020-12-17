شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى عن كتاب القاهرة وخططها: "يجعلك تتجول فى اروقتها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة، الشكر إلى الكاتب المؤرخ الدكتور أيمن فؤاد سيد والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار، لاهداءه كتاب "القاهرة وخططها وتطورها العمرانى".

وكتب سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة، عبر حسابه بموقع تويتر:"اهداء قيّم من الكاتب المؤرخ د. أيمن فؤاد سيد، ومعالي وزير السياحة والاثار المصري د. خالد العناني لموسوعة شاملة ومعمقة عن القاهرة بالمعلومة الموثقة، والخرائط المفصلة، والصور الجميلة التي تجعلك تتجول في اروقتها وتبحر في تاريخها دون مبارحة المكان".



أسامة نقلى السفير السعودى فى القاهرة

يشار إلى أن كتاب "القاهرة خططها وتطورها العمرانى" للدكتور أيمن فؤاد السيد، صادر من الهيئة المصرية للكتاب، ويتكون من مجلدين كبيرين الأول يضم دراسة شاملة ويزيد عن 600 صفحة، والثانى يضم الصور الملونة التفصيلية ويقع فى 520 صفحة، بالإضافة إلى مظروف يضم ثمانى خرائط توثيقية كبيرة.

ويتناول تطور عواصم مصر الإسلامية منذ فتح عمرو بن العاص لمصر عام 20 هجرية، وإنشاء مدينة الفسطاط كأول عاصمة إسلامية فى إفريقيا، ثم تطور العواصم مع العسكر العباسية والقطائع الطولونية التى كون مجموع هذه المدن الثلاثة عاصمة مصر الاقتصادية غداة تأسيس الفاطمية لمدينة القاهرة أول عاصمة ذات أسوار وأبواب فى مصر الإسلامية، والتى منحت اسمها بعد ذلك لمجموع عواصم مصر الإسلامية.

من جانب أخر، كان أسامة نقلى، السفير السعودى بالقاهرة، أشاد بمهرجان البحر الأحمر السينمائى، مشيرا أنه جسر ثقافي جديد بين الشقيقتين السعودية ومصر فى مبادرة حضارية للحفاظ على التراث.