شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعرض تجربة مصر الناجحة فى حماية الأطفال بلا مأوى بمؤتمر للعمل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة التضامن الاجتماعى، بعرض تجربتها الناجحة بشأن برنامج "حماية الأطفال بلا مأوى" في المؤتمر الإقليمي بعنوان "عرض الممارسات الجيدة حول معالجة ظاهرة عمل الأطفال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى نظمته منظمة العمل الدولية.

وألقى حسنى يوسف، مدير البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى كلمة بالنيابة عن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تجربة مصر في حماية ورعاية الأطفال بلا مأوى، مؤكدا أن الوزارة لديها استراتيجية للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى من خلال عدة محاور أهمها آلية فرق الشارع والوحدات المتنقلة ومؤسسات رعاية الأطفال.

وعرض يوسف جهود البرنامج منذ انطلاقه في منتصف عام 2016، وحتى الوقت الحالي، حيث تعامل البرنامج مع حوالي 20 ألف طفل في وضعية الشارع في 13 محافظة ما بين أطفال بلا مأوي وأطفال عاملين وأطفال مع أسرهم في الشارع، كما تم تدمج آلاف الحالات داخل أسرهم ويتم زيارتها باستمرار من خلال فريق إدارة الحالة التابعة للبرنامج .

وأكد يوسف، أن الوزارة لديها ولأول مرة قاعدة بيانات لكافة الأطفال الموجودين بالشارع في المحافظات التي يعمل بها البرنامج، وكذلك الأطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولقد تم ربط قاعدة البيانات بنظام أجهزة المعلومات الجغرافية في الوحدات المتنقلة وكذلك انظمة كاميرات المراقبة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وتم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات البرنامج خلال المؤتمر، وأعرب الحضور المشاركين في المؤتمر عن ضرورة الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها في بعض الدول وخاصة منطقة الشرق الاوسط.

يذكر أنه تم تنظيم المؤتمر عبر الإنترنت تحت رعاية وزير العمل الأردني د. معن القطامين وبحضور 120 من الخبراء والمعنيين بعمالة الأطفال ومايكل ستويسافليفيتش القائم بأعمال أمين عام العلاقات الدولية في وزارة العمل الأمريكية ومايك هانكي نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن وفريدا خان منسق مكتب منظمة العمل الدولية في الأردن.