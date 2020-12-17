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وزيرة التضامن تؤكد أهمية تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالجمعيات الأهلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، اجتماعا مع مجلس ادارة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، بحضور كل من الدكتور طلعت عبد القوى ، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، وأيمن عبد الموجود ، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني.

وأشادت القباج ، بجهود أعضاء مجلس  الإدارة خلال الفترة السابقة لما أبدوه من عطاء ومن مرونة وتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبصفة خاصة أثناء أزمة فيروس المُستجد.

واستعرض الاجتماع عدة موضوعات فنية وإدارية من أهمها دراسة موقف التمويل الحالي لوضع  إطار للعمل خلال الفترة القادمة بعد الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي. وتم مناقشة سبل تطوير عمل الصندوق وتكييف أوضاعه طبقاً لما نص عليه قانون تنظيم العمل الأهلي، فتم مناقشة ضرورة تطوير اللائحة الداخلية لتنظم عمل الصندوق سعياً لتنمية موارده وتعزيز الشراكة بينه وبين الهيئات الوطنية والدولية والقطاع الخاص لتحقيق إنجازات تعم على المجتمع المدني كافة، كما تم مناقشة أهمية تعيين مديراً تنفيذياً للصندوق ودعمه بجهاز إداري وفني يتميز بالكفاءة والسرعة في الأداء، بالإضافة إلى تعيين لجان فنية منبثقة عنه ومده بأدوات مساعدة وتطوير معايير أداء تتلاءم ودوره المتوقع منه من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر.

 

ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن، على أهمية تطوير قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية  ، وأن الوزارة بصدد ميكنة منظومة التواصل مع المجتمع المدني بعد بدء عمليات التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة والتي تصبو إلى التوسع فيها في جميع المؤسسات والجمعيات الأهلية، كما تم التطرق إلى أهمية إبراز جهود الجمعيات الأهلية والمجتمع الأهلى إعلاميا، خاصة فيما يتعلق بمجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وجهود تنظيم الأسرة وحماية ورعاية الأطفال وغيرها من المجالات التنموية الضرورية للوصول إلى ما تصبو إليه الدولة في خطة التنمية المستدامة 2030.

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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