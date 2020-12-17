شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الإنجيلية ومحافظة سوهاج ينظمان تدريبا للتوعية بقبول ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالشراكة مع محافظة سوهاج، اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التدريبي لـ 60 رائدة صحية وريفية، للتوعية بمفاهيم وقبول الأشخاص ذوي الهمم ، بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة سوهاج، وبحسب بيان صادر عن الهيئة ، شهد الفعاليات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بحضور نبيل عزت، ممثلًا عن الهيئة القبطية الإنجيلية، ومحمد عبد الهادي المشرف العام على ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة، ومحمد أبو العجب مسئول ملف الإعاقة بديوان عام المحافظة، وعدد 60 رائدة صحية وريفية.

برنامج التدريبي لـ 60 رائدة صحية وريفية بسوهاج



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