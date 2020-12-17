شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: انتهاء المرحلة الثانية لتطوير خدمات الإنترنت بتكلفة 300 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن العاصمة الإدارية ستضم أول جامعة متخصصة فى مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فى العالم العربى، مضيفا أنه يتم تطوير مكاتب البريد بشكل كبير، وتم تزويدها بأحدث وسائل التكنولوجيا وتكلفت 3 مليارات جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن هناك خطة لتطوير 75 مستشفى جامعى بتكنولوجيا معلومات بتكلفة 3 مليارات جنيه، مضيفا أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير خدمات الإنترنت بتكلفة 300 مليون جنيه خلال نهاية العام الجارى 2020.

وتسلمت مصر رئاسة اجتماع الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذى عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظمه الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات برئاسة السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية لجامعة الدول العربية.

وأعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021؛ لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمي، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى فى بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، ونظام ايكولوجي يضم شراكة راسخة بين كافة أصحاب المصلحة لخدمة أهداف التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطني الأكبر "مصر الرقمية"؛ مشيدا بنجاح مبادرة العاصمة العربية الرقمية والاختيار المتميز للرياض عام 2020.