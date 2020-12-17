تحدث الليلة.. الجمعية الفلكية بجدة تكشف تفاصيل ظاهرة المثلث السماوي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

يرصد بسماء الوطن العربي، الليلة، بداية انتظام هلال القمر النحيل في مثلث سماوي مع كوكبي المشترى وزحل باتجاه الأفق الجنوب الغربي وهي فرصة للتصوير.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إنه سيلاحظ أن المسافة الظاهرية بين المشتري وزحل تقلصت بشكل كبير مقارنة بالأسابيع الماضية استعدادا لحدوث نادر الاقتران لم يسبق له مثيل منذ القرون الوسطى يسمى "الاقتران العظيم" يوم الإثنين المقبل، حيث سيكون الكوكبين قريبين من بعضهما البعض لدرجة أنهما سيرون للراصد بالعين المجردة في صورة نجم واحد لامع.

وأوضح أبو زاهرة، لمصراوي، أن المشتري أكثر لمعاناً من زحل، فالمشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وتابع: أما كوكب زحل سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية خافته ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقاته التي بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 وجانبها الشمالي في قمة وضوحه.

وخلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

وأوضح أبو زاهرة، أنه بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشتري وزحل مندفعا نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.

من ناحيته، أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية ورئيس لجنة الإعلام بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هلال القمر يقترن مع الكوكبين الكبيرين المشتري وزحل، ويمكن ملاحظة ذلك باتجاه الغرب بعد الغروب وحتى غروبهم جميعاً بعد الساعة السابعة مساء.