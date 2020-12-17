بالفيديو .. فيلم تسجيلي يرصد مراحل إعداد وتأهيل طلبة أكاديمية الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أعدت أكاديمية الشرطة فيلما تسجيليا يرصد مراحل إعداد وتأهيل الطلبة بمناسبة قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتمد قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجى الحقوق للعام الدراسى 2020- 2021، وذلك خلال موتمر صحفى عُقد بمقر أكاديمية الشرطة.

وتم استعراض مراحل القبول واجتياز الاختبارات والأعداد المتقدمة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والتخصصات الجامعية المختلفة وخريجى الحقوق.

وبلغ عدد المتقدمين للعام الدراسى 2020/2021 – (55226) طالباً، الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها (39767)، المؤهلات الجامعية (5432)، وخريجى الحقوق (10027) .

وخضع المتقدمون للعديد من الاختبارات التى تكفل التحقق من الشروط اللازمة لتولى أعباءة الوظيفة الشرطية وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلى لإجراء الاختبارات ورصد نتائجها بصورة آلية دون تدخل العنصر البشرى وباجمالى المتقدمين لكشف الهيئة (14075) المستهدف (2806) وعلى النحو (1150 الثانوية العامة وما يعادلها – 456 مؤهلات جامعية – 1200 خريجى الحقوق) .

وروعى فى نتيجة القبول التمثيل الجغرافى حيث أن المقبولين يمثلون كافة شرائح المجتمع.