شكرا لقرائتكم خبر عن «المنظمة المصرية» تطالب بأقصى عقوبة في واقعة التحرش الجماعي بفتاة ميت غمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان واقعة التحرش الجماعي التي تعرضت لها فتاة ميت غمر أثناء سيرها بالشارع يوم الخميس الماضي، مطالبة النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع أقصى العقوبة على هؤلاء المتهمين لردع مثل تلك الممارسات التي تسيء للمرأة المصرية.

وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم، الخميس، أن الفتاة قدمت بلاغًا بقسم ميت غمر تدين فيه سبعة أشخاص بقيامهم بالتحرش الجماعي بها والتعدي عليها وتمزيق ملابسها، وقد أُحيل البلاغ إلى النيابة العامة بميت غمر التي بدورها قررت حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ وإثر ذلك البلاغ تلقت المجني عليها عدة تهديدات بالقتل والتشويه بإلقاء مياه نار عليها من قِبَل أهالي المتهمين؛ علاوة على قيامهم بتدشين حملة ضدها الغرض منها التشهير بها.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة أصدرت بيانًا يذكر فيه تفاصيل الواقعة، والتي بدأت بملاحقة المتهمين للمدعى عليها وتتبعها ثم التعدي عليها، وكذلك تأكيد تحريات الشرطة بصحة تعدي المتهمين على المجني عليها بالقول والملامسة أثناء سيرها بالطريق العام؛ من خلال فض آلات المراقبة المطلة على موقع الحادث.

وجددت المنظمة إدانتها بوقائع التحرش وجرائم العنف التي تُمارس ضد النساء والفتيات من خلال حملة "شارع آمن للمرأة المصرية"، التي قد قامت بإطلاقها لتعزيز مجموعة من الأهداف منها، رفع الوعي وتقديم الدعم الفني؛ لجعل الشوارع العامة أكثر أمانًا للنساء والفتيات، وتحسين نوعية الحياة للأسر والمجتمعات بأكملها من خلال إنشاء أحياء وشوارع آمنة.

وطالبت المنظمة بتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية؛ لضمان الوقاية الفعالة من العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة، وحث الوزارات والهيئات المختلفة بتضافر الجهود بينهما؛ من أجل جعل الشارع آمن وذلك بتواجد شرطي ونقاط أمنية سريعة الاستجابة.

ودعت إلى العمل على تعبئة المتطوعين الشباب من الجنسين لوقف التحرش الجنسي والعنف، وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية والاجتماعية؛ لرفع الوعي وتغيير السلوك المجتمعي.

وناشدت المنظمة النساء والفتيات ضحايا التحرش أو أي من جرائم العنف بأن تتواصل مع المنظمة والتي بدورها ستقوم بتقديم المساعدة الفنية والقانونية، كما ناشدت الأهالي بتقويم أبنائهم وتربيتهم على احترام حقوق المرأة وعدم المساس بها؛ وذلك لأهمية دور الأسرة في تكوين المجتمع المصري.