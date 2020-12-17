وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق مبادرة «فرحتهم فرحتنا» لتيسير زواج الفتيات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «فرحتهم فرحتنا» وزيرة التضامن تطلق مشروع الجمعية الشرعية الرئيسية لتيسير زواج الفتيات



أعطت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إشارة إطلاق مشروع الجمعية الشرعية الرئيسية لتيسير زواج الفتيات بمحافظة الجيزة، والذي يقام تحت شعار «فرحتهم فرحتنا».

جاء ذلك بحضور ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، ومصطفى اسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية.

وتتكفل الجمعية الشرعية الرئيسية بتجهيز ١٠٠ فتاة من اليتيمات والأولي للرعاية، حيث تقوم بتجهيز الفتيات من أجهزة كهربائية ومفروشات، وكل ما يتعلق بتجهيز الفتاة.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي تجهيزات زواج الفتيات، ثم أعطت إشارة إطلاق التريللات حاملة تجهيزات الفتاة إلى منازلهم.

وأكدت نيفين القباج أن تدخلات الجمعية الشرعية على مستوي الجمهورية دائما ما تهدف إلى تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة، حيث إن الجمعية لها أكثر من ألف حضانة على مستوي الجمهورية وتعد لألف أخرى،كما أنها تقدم خدمات صحية عديدة، ولها الكثير من المشروعات مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك لها إسهامات في قوافل الخير.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي انها تشارك اليوم فرحة الفتيات بتجهيزهن للزواج، موجهة الشكر للأسر الكريمة التي قامت بتربية الفتيات، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامج مودة لتأهيل الفتيات على الزواج، خاصة أن البرنامج يهدف إلى تحقيق التكامل والاستقرار الأسري وبناء أجيال قادمة تخدم الدولة.

وأوضحت نيفين القباج أن الوزارة تعمل كذلك على برنامج تنظيم الاسرة، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار الأسري والتنمية الاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل.