شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستعرض نجاح تجربة «أطفال بلا مأوى» في مؤتمر منظمة العمل الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي بعرض تجربتها الناجحة بشأن برنامج «حماية الأطفال بلا مأوى» في المؤتمر الإقليمي بعنوان «عرض الممارسات الجيدة حول معالجة ظاهرة عمل الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي نظمته منظمة العمل الدولية.

والقى حسني يوسف، مدير البرنامج القومي لحماية الاطفال بلامأوي، كلمة بالنيابة عن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تجربة مصر في حماية ورعاية الأطفال بلامأوي، مؤكدا أن الوزارة لديها استراتيجية للحد من ظاهرة الاطفال بلامأوي من خلال عدة محاور أهمها آلية فرق الشارع والوحدات المتنقلة ومؤسسات رعاية الاطفال.

وعرض يوسف جهود البرنامج منذ انطلاقه في منتصف عام 2016 وحتي الوقت الحالي، حيث تعامل البرنامج مع حوالي 20 ألف طفل في وضعية الشارع في 13 محافظة ما بين أطفال بلامأوي وأطفال عاملين وأطفال مع أسرهم في الشارع، كما تم تدمج آلاف الحالات داخل أسرهم ويتم زيارتها باستمرار من خلال فريق ادارة الحالة التابعة للبرنامج.

وأكد يوسف أن الوزارة لديها ولأول مرة قاعدة بيانات لكافة الاطفال الموجودين بالشارع في المحافظات التي يعمل بها البرنامج، وكذلك الاطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولقد تم ربط قاعدة البيانات بنظام اجهزة المعلومات الجغرافية في الوحدات المتنقلة وكذلك انظمة كاميرات المراقبة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وتم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات البرنامج خلال المؤتمر، وأعرب الحضور المشاركين في المؤتمر عن ضرورة الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها في بعض الدول وخاصة منطقة الشرق الاوسط.

يذكر أنه تم تنظيم المؤتمر عبر الإنترنت تحت رعاية وزير العمل الأردني، الدكتور معن القطامين، وبحضور 120 من الخبراء والمعنيين بعمالة الأطفال ومايكل ستويسافليفيتش، القائم بأعمال أمين عام العلاقات الدولية في وزارة العمل الأمريكية، ومايك هانكي، نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن، وفريدا خان، منسق مكتب منظمة العمل الدولية في الأردن.