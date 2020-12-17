شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من مديرية الصحة بشمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد وفد من مديرية الصحة بشمال سيناء مستشفى الشيخ زويد المركزي، للتعرف على الاحتياجات المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوكة، مدير عام المديرية.

وأكد الدكتور رمضان توفيق، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية ورئيس الوفد، أن الوفد يضم كلا من مدير الطب العلاجي ومدير الطوارئ بالمديرية ومدير التثقيف والإعلام الصحي ورئيس قسم النفايات الخطرة وكبير المراقبين الصحيين.

وذكر توفيق أن الوفد قام بتفقد قسم فرز حالات الاشتباه ومعاينة قسم العزل وأسرة العنايه المركزه، بجانب تفقد مستلزمات الوقايه والاحتراز والادويه ومستلزمات مكافحة العدوي ومستلزمات المعامل والاشعه، ومدي توفر الأكسجين وكفاءة الاطقم الطبيه من أطباء وتمريض وفنيين ومدي تدريبهم على التعامل مع الحالات المشتبهه والمحتمله والمؤكده.

وأشار توفيق إلى تفعيل قسم العزل وحجز الحالات وعلاجها داخل المستشفى وتقديم الرعايه الطبية اللازمة للحالات المتوسطة وفوق المتوسطة واتباع جميع الإجراءات والسياسات المنظمه للعلاج في اقسام العزل والعناية المركزة والتنبيه على المراقبين الصحيين باتباع الإجراءات والسياسات الخاصة بالعزل المنزلي والمتابعة والإبلاغ والتقصي.