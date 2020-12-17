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شكرا لقرائتكم خبر عن ضي يستضيف «العيون التي غادرت سريعًا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استضاف صالون جاليري ضي للفنون والثقافة، مساء الخميس، بضاحية المهندسين بالجيزة، مناقشة ديوان «العيون التي غادرت سريعًا» للشاعرة والصحفية بأخبار الأدب إسراء النمر، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وناقش الديوان الناقد الكبير الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، والناقد الدكتور محمد سليم شوشة، وأدار المناقشة الصحفي والشاعر محمود خير الله.
وصف محمود خير الله الديوان بأنه أحد أهم الإصدارات الشعرية خلال العام 2020، كما أكّد الدكتور محمد سليم شوشة على قدرة الشاعرة على الوصول بأبياتها إلى عقل القارئ.
وتصدر إسراء النمر من أبيات ديوانها على الغلاف:
لم أعد قادرة
على غسل وجهي
لأنني كلما مررت بأصابعي عليه
أرتعش
وأتذكر ناس هذا الوجه
الذين غادروه
ومن قصائده الرائعة «كان لونه على الأرجح أبيض»:
الدم
الذي شبعت منه
ملاءتي
لم يكن كما تظن
إنه
دم جناحي
وشهد اللقاء توقيع الشاعرة إسراء النمر إهداءاتها من الديوان للجمهور والحضور من الشعراء والفنانين والمثقفين.
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