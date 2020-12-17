شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الاسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2020/2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الخميس، مواعيد إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتى تبدأ يوم السبت الموافق ١٦ يناير ٢٠٢١، وتنتهي يوم الخميس الموافق ٤ فبراير ٢٠٢١ .

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه تم مراعاة الأجازات الرسمية وأعياد المسيحيين وأيام الجمع عند وضع جدول الإمتحانات، حيث تبدأ بالنسبة إلى الصف الرابع الإبتدائي، يوم السبت ١٦ يناير حتى الإثنين ١٨ يناير ،والصف الخامس يوم الاربعاء ٢٠ يناير حتى السبت ٢٣ يناير، وبالنسبة إلى الصف السادس الإبتدائي، من يوم الأحد ٢٤ يناير وحتى الثلاثاء ٢٦ يناير.

وأضاف أن إمتحانات النقل للصف الأول الإعدادي، تبدأ من يوم السبت ١٦ يناير وحتى الثلاثاء ٢٦ يناير، والصف الثاني الإعدادي، من يوم الاحد ١٧ يناير وحتى الأربعاء ٢٧ يناير، والصف الثالث الإعدادى من يوم السبت ٣٠ يناير وحتى الخميس ٤ فبراير، والصفين الأول والثاني الإعدادي «المهني»، بداية من السبت ١٦ يناير حتى الخميس ٢١ يناير .

وبالنسبة لإمتحانات الإعدادية «مكفوفين»، تبدأ من السبت ٣٠ يناير وحتى الاربعاء ٣ فبراير، والإعدادية «للصم وضعاف السمع»، من السبت ٣٠ يناير وحتى الأربعاء ٣ فبراير، والإعدادية «المهنية»، من السبت ٣٠ يناير وحتى الاربعاء ٣ فبراير، والثانوى الصناعى من الثلاثاء ١٢ يناير وحتى الخميس ٤ فبراير، والثانوى التجارى من الثلاثاء ١٢يناير وحتى الاربعاء ٣ فبراير، والثانوى الزراعى من الثلاثاء ١٢يناير وحتى الأحد ٣١ يناير.

ووجه «سعد» بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتوفير الجو الملائم لهم أثناء تأدية الإمتحانات حرصاً على سلامتهم متمنياً لهم التوفيق والنجاح