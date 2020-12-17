شكرا لقرائتكم خبر عن عطل مفاجئ بالخط الرئيس يتسبب في انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق كفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، مساء الخميس، وقوع عطل مفاجئ بأحد الخطوط الرئيسية المغذية لمدينة كفر شكر. وقال بيان صحفي للشركة، إنه يترتب على العطل قطع المياه عن عدد من مناطق المدينة، مؤكدا أنه جاري الآن أعمال إصلاح العطل، وسيتم ضخ المياه بعد إصلاح العطل مباشرة. الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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