شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر أكتوبر»: زيارة ولى عهد أبو ظبى للتأكيد على العلاقات الأخوية بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الزيارة التي أجراها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هي تأكيد على العلاقات الأخوية، التي رسخها المؤسسون في البلدين منذ عشرات السنين، وهي زيارات متتالية تشاورية، وتؤكد النموذج الناجح للعلاقات العربية- العربية، وتأتي هذه الزيارة في وقت مهم جدًا، تمر فيه المنطقة بتحديات مختلفة، مثل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت جيهان مديح، خلال بيان لها، أن العلاقات بين مصر والإمارات واحدة من العلاقات القوية القليلة التي لم تتأثر بالصدمات ولم تتغير لفترة طويلة، كما أنها كان لها دور كبير مع السعودية لدعم مصر عقب ثورة 30 يونيو، وبادرا وأسرعا لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وهناك توافق بين البلدين في القضايا الأخرى مثل الموقف من تركيا، إضافة إلى أن الجالية المصرية في الإمارات لها مكانة كبيرة هناك.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلي أن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي تناقش كافة المستجدات الإقليمية والتعاون الثنائي بهدف تعزيز التنسيق بين البلدين، وخاصة أن العلاقات الثنائية قوية وراسخة عبر مر العقود، مؤكدا أن التعاون المصري الإماراتي نموذج للتعاون بين الدول العربية وبعضها البعض في كافة المجالات.

وأكدت أن الدبلوماسية الإماراتية تأخذ موقفا متوازنا كالدبلوماسية المصرية في التعامل مع القضايا المهمة والمستجدات الدولية.