شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ظهور سلالة جديدة من كورونا خلال الموجة الثانية بمصر تسببت في ارتفاع الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على مدار ما يقرب من عام على ظهور فيروس كورونا في مدينة وهان الصينية، تم اكتشاف أكثر من سلالة للفيروس المستجد، وهو الأمر الذي قد يصعب مهمة العلماء في كشف خباياه وتصنيع لقاحات مضادة للفيروس، وخلال الأيام الماضية كثر الحديث عن ظهور سلالات جديدة من نفس عائلة الفيروس القاتل انتشرت بشدة فيما يسمى بالموجة الثانية للفيروس، وتسببت في إصابة أعداد أكثر من المواطنين، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن نوعا جديدا من فيروس كورونا عُثر عليه في بريطانيا وينتشر بسرعة أكبر، ولكنه لا يمثل خطورة أكبر بأي حال.

الدكتور عبدالهادي مصباح استشاري المناعة والتحاليل الطبية، وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة والميكروبيولوجي، قال إن فيروس كورونا ينتمي لمجموعة فيروسات تسمى «RNA» وخصائص هذا الحامض الفيروسي حدوث طفرات في شكله باستمرار، وبالتالي فإن السلالة التي ظهرت في مدينة وهان الصينية العام الماضي غير موجودة الآن وظهر حاليا طفرات وسلالات جديدة من السلالة الأصلية، ولكن السؤول الأهم: هل تلك الطفرات الجينية في شكل الفيروس تؤثر في حدته؟، الإجابة بأنها أحيانا تؤثر في سرعة انتقاله مثلما حدث في السلالة الجديدة التي ظهرت جنوب شرق بريطانيا، فهي ليست خطيرة ولكنها أكثر انتشار.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن عن تحديد ما وُصف بأنه نوع جديد من فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس جنوب شرقي البلاد، وأعلنت بريطانيا أن العاصمة لندن وأجزاء أخرى من البلاد ستدخل في «المرحلة الثالثة» من الإغلاقات، وهي أقصى درجات الإغلاق، بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وحول إمكانية تأثر اللقاحات الجديدة بتلك الطفرات المستمرة، قال أستاذ المناعة في تصريحات خاصة، أنه لا يستطيع أحد التأكد من هذا الأمر إلا مع التجربة وتطبيق تلك اللقاحات وتحديد مدى كفاءتها في مواجهة السلالات الجديدة من الفيروس، مشيرًا إلى أنه من الناحية النظرية يفترض أن اللقاحات تواجه البروتين الموجود على سطح الفيروس وتكوين اجسام مضادة له وبالتالي مواجهته والتصدي له.

وأكد الدكتور عبدالهادي مصباح، أنه بالنسبة لمصر فإن عن الطفرة التي طرأت على شكل الفيروس في مصر ليست بدرج كبيرة من الخطورة حتى الآن.

فيما كشفت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» بوزارة الصحة، عن وجود سلالتين من الفيروس في مصر، تم تحديدهما عن طريق الاختبارات التي تُجرى للمرضى للتأكد من إصابتهم بالعدوى.

وأوضحت، أنه يختلف مصابو السلالة الأولى عن مصابي السلالة الثانية في طريقة ظهور الأعراض والمضاعفات وشدة الفيروس ومدى تأثيره على الإنسان، لافتة إلى أنه لا يستطيع أحد تحديد الإصابة بأي من السلالتين سوى بأخذ العينة من المريض وتحليلها ومعرفة مصدرها وكافة تفاصيلها، ومشاهدة النتائج على المريض، وهناك حالات بين خفيفة إلى شديدة حسب نوع الفيروس.

فيما قال الدكتور اسلام حسين أستاذ علم الفيروسات بالولايات المتحدة الأمريكية، إن حدوث طفرات في شكل الفيروسات هو أمر طبيعي جدا وشكل الفيروس يتغير طول الوقت، ولكن الأهم من حدوث الطفرات هو مدى تأثير وشراسة تلك الطفرة، مع العلم أن الأغلبية من تلك الطفرات ليس لها تأثير قوى بل غالبيتها تأثيرات صامتة.

وأضاف حسين في تصريحات خاصة، أن الحديث عن حدوث طفرة في فيروس كورونا جعلته أكثر شراسة، أمر غير حقيقي وغير منطقي انطلاقا من نقطة واحدة وهي أن الفيروس بطبيعة الحال فيروس شرس وبالتالي ليس بحاجة إضافية تجعله أكثر شراسة، ولكنه الطفرة الجديدة التي تحدث له قد تجعله أكثر انتشارا عن ذي قبل.

وأثبت العلماء ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا بالدول الأوروبية في الأشهر الأخيرة الماضية، وليست هناك حتى الآن معلومات دقيقة عن مدى خطورة تلك السلالة، لكن دراستها تعد أمرًا هامًا لإدراك التحورات وسبل انتشار العدوى، جاء ذلك في مقال نشره الخبراء السويسريون والإسبان في صحيفة مكتبة medRxiv العلمية.

وقام كاتبو المقال بدراسة السلاسل الوراثية لجينوم الفيروس الذي أصاب الأوروبيين، وتوصلوا إلى استنتاج يفيد بأن 80% من الأوروبيين مصابون بسلالة غير عادية وأطلقوا عليها تسمية 20A.EU1..، وظهرت تلك السلالة، حسب العلماء، الصيف الجاري في إسبانيا، وانتشرت في الوقت الراهن في 12 دولة أوروبية وكذلك في هونج كونج ونيوزلندا.

فيما اكشفت الحكومة الدنماركية سلالة جديدة من كورونا تصيب حيوان «المنك» وتنتقل إلى الإنسان، وقررت الحكومة الدنماركية إعدام 17 مليونا من حيوانات المنك بعد رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا يمكنها الانتقال إلى البشر، حيث أصيب العشرات ممن كانوا على اتصال مباشر مع الحيوانات المصابة، وهو ما دفع الحكومة إلى إغلاق مناطق عدة في إقليم «جوتلاند الشمالي» وفرض حظر تجول على 280 ألف مواطن دانماركي لمنع انتشار الفيروس، وفقا لبي بي سي.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية ناقلة عن خبيرة طبية، إن فيروس كورونا المستجد، ربما لن يكون آخر الكوارث الصحية في العالم، وربما تكون أحد أنواعه في الطريق إلى العالم لتحدث جائحة أخرى لم تنتهي سابقتها بعد، وذكرت عالمة الفيروسات، شي تشنجل، والقاطنة والعاملة في المكان الذي ظهر فيه الوباء لأول مرة من ووهان في الصين، إن هناك خطرًا من انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا.

وأضافت تشنجل: «يظهر ذلك من معرفتنا بأن الخفافيش التي تعيش في المناطق الحدودية في جنوب الصين، تحمل أنواعا أخرى من فيروس كورونا، التي يمكن أن تنتقل إلى البشر».