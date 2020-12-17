شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الجمعة حتى الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت هيئة الأرصاد ، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من غداً الجمعة حتى الأربعاء المقبل 23 ديسمبر 2020 :
يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 :
فرص أمطار خفيفة ( 40 % تقريباً ) :على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية – مطروح - رشيد – بلطيم - دمياط – بورسعيد – العريش – رفح) على فترات متقطعة .
فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) : على مناطق من شمال الوجه البحري ( كفر الشيخ – البحيرة ) على فترات متقطعة .
فرص أمطار خفيفة ( 40 % تقريباً ) :على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة .
شبورة مائية كثيفة صباحاً : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم السبت 19 ديسمبر 2020 :
شبورة مائية كثيفة صباحاً: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم الأحد 20 ديسمبر 2020 :
شبورة مائية كثيفة صباحاً: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 :
شبورة مائية صباحاً: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 :
شبورة مائية صباحاً: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة :على مناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية – مطروح - رشيد – بلطيم - دمياط – بورسعيد – العريش – رفح) على فترات متقطعة .
فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) : على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة .
شبورة مائية صباحاً: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق ، كما يتم تحديث التنبؤات يومياً.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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