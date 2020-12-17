شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخطر اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بتشكيل لجنة جديدة خلال ساعات.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها فيفا يخطر اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بتشكيل لجنة جديدة خلال ساعات، حيث تلقى اتحاد الكرة المصرى خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاء فيه أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل لاستكمال المهام التى حددها الفيفا فى خطاب التكليف، على أن يعلن التشكيل الجديد في وقت لاحق.

فيفا يخطر اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بتشكيل لجنة جديدة خلال ساعات

تلقى اتحاد الكرة المصرى خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاء فيه أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل لاستكمال المهام التى حددها الفيفا فى خطاب التكليف، على أن يعلن التشكيل الجديد في وقت لاحق.

الرئيس السيسى يتمنى الشفاء العاجل لماكرون ويوجه رسالة لفرنسا بشأن كورونا

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن خالص تمنياته بالتعافى والشفاء العاجل للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى أعلن قصر الإليزيه فى وقت سابق إصابته بفيروس كورونا المستجد.

الصحة تكشف طريقة استقبال الضيوف فى المنازل بالتزامن مع جائحة كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه عند استقبال الضيوف فى المنزل يجب الالتزام بارتداء الكمامة، وغسيل اليد بالماء والصابون باستمرار، وتطهير الأسطح جيدًا منعا لانتشار عدوى كورونا.

تنفيذ حكم الإعدام فى المتهمين بقتل رجل الأعمال عبد الحليم النايض والراهبة إثناسيا

نفذت الجهات المعنية بمصلحة السجون، صباح اليوم الخميس، حكم الإعدام في المتهمين بقتل رجل الأعمال عبد الحليم النايض، والراهبة إثناسيا التى تصادف مرورها وقت الحادث، والشروع فى قتل آخر بسبب الثأر.

مسؤول ليبى: غرق أسرتين مصريتين تضمان 4أطفال فى محاولة هجرة غير شرعية لإيطاليا

كشف حسن البي مسؤول مكتب الجثامين والبحث عن المفقودين في الهلال الأحمر الليبي في مدينة الزاوية عن غرق 4 أطفال مصريين رفقة أسرهم، خلال محاولتهم الهجرة بشكل غير شرعى إلى إيطاليا، موضحا أن الأسر المصرية تقيم في مدينة صبراتة الليبية غرب البلاد منذ فترة.

القمر وكوكبى زحل والمشترى فى «مثلث سماوى» يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة

تشهد سماء مصر والوطن العربى بعد غروب الشمس، اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020، ظاهرة فريدة، حيث يبدأ الانتقال نحو انتظام هلال القمر النحيل فى مثلث سماوى مع كوكبى المشترى وزحل باتجاه الأفق الجنوب الغربى، وهى فرصة للتصوير لكل المهتمين.

عالم أوبئة إيطالى: الموجة الثالثة لكورونا مؤكدة لغياب التدابير الوقائية

رأى أخصائى الوبائيات في جامعة بيزا والمنسق العلمي لفريق عمل مقاطعة بوليا لحالة طوارئ كوفيد 19، بييرلويجى لوبالكو، أن "الموجة الثالثة لوباء كورونا مؤكدة، في ظل غياب تدابير وقائية مناسبة". وقال عالم الأوبئة الإيطالى فى تصريحات لمجموعة أدنكرونوس الإعلامية الإيطالية إن "الأسس العلمية بسيطة: على الرغم من الموجتين، تبقى نسبة السكان التي لا تزال عرضة للعدوى عالية للغاية".

جمال علام وعمرو السعيد ومرشد ضمن المرشحين للجنة الثلاثية للجبلاية

ينتظر اتحاد الكرة خلال ساعات أسماء اللجنة الثلاثية التى ستدير اتحاد الكرة وترددت أنباء عن ترشيح عدد من الأسماء منهم جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق وعمرو السعيد رئيس نادى الصيد وعاصم مرشد المرشح لعضوية اتحاد الكرة.

شاهد رد فعل أول مواطنة سعودية تحصل على لقاح فيروس كورونا

نشر موقع "أخبار السعودية" على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، مقطع فيديو يظهر رد فعل أول مواطنة في المملكة بعد تلقيها لقاحا ضد فيروس كورونا.

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة غدا بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالعاصمة 13 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة.

انضم للجهاديين ثم عاد للغناء وحكم عليه بالحبس 22 عاما.. قصة فضل شاكر

أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة حكمين غيابيين فى حق الفنان فضل شمندر المعروف بفضل شاكر قضيا بسجنه 22 عاما مع الأشغال الشاقة، إضافة إلى تجريده من حقوقه المدنية.

قائمة المعينين لإثراء الحياة النيابية وتجربة "الشيوخ" خير دليل

بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بفوز 100 مرشح على النظام الفردى، اكتمل مجلس النواب بهيكله المنتخب وتتبقى قائمة المعينين من رئيس الجمهورية وفق نص الدستور وقانون مجلس النواب، وهى نسبة لا تتجاوز 5% من عدد المنتخبين.

فيفا يخطر اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بتشكيل لجنة جديدة خلال ساعات

تلقى اتحاد الكرة المصرى خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاء فيه أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل لاستكمال المهام التى حددها الفيفا فى خطاب التكليف، على أن يعلن التشكيل الجديد في وقت لاحق.

عبد الله جمعة "ع الزيرو".. لوك جديد للاعب الزمالك بعد شفائه من كورونا

نشر محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، صورة لزميله عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق يظهر خلاله الأخير فى نيو لوك جديد عقب شفائه من فيروس كورونا، وظهر عبد الله جمعة بعدما قص شعره تماما، وكتب جنش على الصورة: "أفتقدك يا أخى".

فتوى لمجلس الدولة: المالك الجديد يتحمل قيمة التصالح حال ارتكابه مخالفة بناء

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى وجوب تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بمخالفات أحكام قانون البناء، بالنسبة إلى العقارات المستطلع الرأى بشأنها، باسم المرتكب الفعلى لهذه المخالفات.

كائن عمره 1.5 مليار عام ولا تقتله الحرارة ولا البرودة بتغطية تليفزيون الخليج 365

تغطية خاصة قدمها تليفزيون الخليج 365، أعدها محمود حسن وقدمتها نسرين فؤاد، تناولت واحدا من أغرب الحيوانات على وجه الأرض، وهو الحيوان الخارق الذى اكتشفه العلماء منذ عدة سنوات، ووصفوه بأنه كائن تقريبا لا يقتله أي شيء، وعمره على سطح الأرض مليار ونصف عام، وهو بذلك أكبر عمرا من أي كائن حي نعرفه.

كذبة "طفلة السرطان" عاشقة الدراويش تصدم أهالى الإسماعيلية

تحولت قصة الطفلة مريم التي أشيع عنها أنها حالة إنسانية، استقطبت استعطاف أهالى الإسماعيلية وجمهور فريقهم إلى حالة تندر، تركت صدمة لدى الجميع لاسيما بعد حالات تعاطف واسعة ضمت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى ومسؤوليه.