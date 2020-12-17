شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طريقة استقبال الضيوف فى المنازل بالتزامن مع جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه عند استقبال الضيوف فى المنزل يجب الالتزام بارتداء الكمامة، وغسيل اليد بالماء والصابون باستمرار، وتطهير الأسطح جيدًا منعا لانتشار عدوى كورونا.

وأضافت وزارة الصحة في منشور اليوم: يجب الحرص علي التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن 1 متر بينك وبين الآخرين.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 123153 حالة من ضمنهم 105719 حالة تم شفاؤها، و6990 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.