شكرا لقرائتكم خبر عن المنشاوي يستحضر تاريخ المذاهب الأدبية بـ«ثقافة السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت بنادي أدب السويس محاضرة بعنوان «المذاهب الأدبية وتأثيرها على الحداثة»، حاضرها الأديب والشاعر ماهر المنشاوي، موضحًا أن مواطن ظهور الحداثة الشعرية العربية في أقوى مراحلها كانت في لبنان لأنها كانت على أتصال وثيق بالغرب وخاصة فرنسا، كما أن شعراء الحداثة كان واضحا تأثرهم بشعراء مثل بودلير وفاليري ورامبو ولوركا واليوت وادجار وآلان بو، موضحا أن شعراء الحداثة لم ينكروا تأثرهم بهؤلاء الشعراء.

وتحدث «المنشاوي» بحسب بيان، الخميس، عن المذاهب الأدبية مثل الرومانسية والرمزية والحركة الدادية والحركة السريالية والمذهب الحداثى، موضحًا أن العوامل التي ادت إلى الابهام والتناقض والغموض، هي الفكر الفلسفى والبعد الصوفي والبعد الميتافيزيقي والبعد الأسطوري، وأكد أن في العهد الحديث صارت الأساطير مصدرًا خصبا للأداب، حتى أصبح مجال الاسطورة تيارا ومنهجًا واضحًا، وان كلمة الصوفية تعنى أفرغها من الشوائب التي لحقت بها وأنها أستشفاف للمجهول وأكتشاف مايختبئ وراء هذا الستار الكثيف، الذي هو الواقع اليومي الأليف.

أعقب ذلك مداخلات من الحضور عادل أبوعويشة، الدكتور عادل الشرقاوي وياسر محمود، أدار المحاضرة الشاعر عزت للمتبولي، رئيس نادي أدب السويس، بعدها أُقيمت أمسية إبداعات شهدت ابداعات من الفن والشعر والقصة القصيرة، وقد أدار الأمسية الأديب والشاعر فوزي محمود.