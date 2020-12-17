شكرا لقرائتكم خبر عن في شهر واحد فقط.. بيع 3.3 مليون نسخة من «أرض الميعاد» لأوباما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشق كتاب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والمعروف باسم «أرض الميعاد»، طريقه بين قائمة الكتب الأفضل مبيعا، وذلك بعد شهر واحد من نشره، حيث تم بيع أكثر من ثلاثة ملاييين نسخة .

وقالت وكالة أسوشيتيد برس في تقرير لها اليوم الخميس إن الكتاب أصبح بذلك أفضل مذكرات الرؤساء مبيعا في العصر الحديث .

وأعلنت مؤسسة كراون للنشر أن المبيعات تجاوزت 3.3مليون نسخة في الولايات المتحدة وكندا، ليضاهي النطاق الذي سار فيه كتاب «حياتي» لبيل كلنتون، وكتاب «نقاط القرار» لجورج دابليو بوش، وكل منهما حقق مبيعات ما بين 3.5 مليون و4 مليون نسخة .

وذكر التقرير أن المذكرات الشخصية لأوليس جرانت باع مئات الآلاف من النسخ عندما تم نشره في فترة الثمانينيات من القرن التاسع عشر، مشيرا إلى أنه ما يزال يطبع ،ولكن ليس هناك أرقام دقيقة حول إجمالي المبيعات .

ويغطي كتاب «أرض الميعاد»، وهو الجزء الأول من المجلدين اللذين خطط أوباما لإصدارهما، الانتخابات التي خاضها أوباما في 2008 وكثيرا من الأحدث في فترة رئاسته الأولى، في حين لم يتم تحديد تارخ إصدار الجزء الثاني من الكتاب .

وأكدت الوكالة أن هناك كتب أخرى ألفها أوباما قبل تولي منصب الرئاسة والتي حققت مبيعات بلغت مليون نسخة، وهي كتب «أحلام من أبي» و«جرأة الحلم» .